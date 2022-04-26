每年4月至5月是東北角風景區，賞鯨豚、螢火蟲及百合花最佳欣賞季節。（交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

每年4月至5月是東北角風景區，賞鯨豚、螢火蟲及百合花最佳欣賞季節。（交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

島上的百合花也進入盛開期，遊客只要登上龜山島步行約5分鐘就可欣賞到大片絕美花海。（交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

每年4月至5月是東北角風景區，賞鯨豚、螢火蟲及百合花最佳欣賞季節，因新冠肺炎疫情持續擴散中，導致烏石港賞鯨船業者及其他相關業者叫苦連連，遊客量下降6、7成；業者擔心現在是旺季，都沒旅遊人潮，那未來怎麼經營下去？整個觀光產業提早過「寒冬」，盼政府有更好的防疫政策，讓民眾能安心出遊。

因龜山島是宜蘭大地標，4月是賞鯨豚活動的旺季，島上的百合花也進入盛開期，遊客只要登上龜山島步行約5分鐘就可欣賞到大片絕美花海；賞鯨船家劉厚漢指出，春天是到龜山島賞生態景觀與百合花時機，民眾可來場生態之旅。

劉厚漢表示，春天明明是最佳出遊的季節，因疫情導致從烏石港搭船至龜山島的遊客數量最起碼少了7成以上，賞鯨船業者達成共識，一起對抗疫情；每班船出海前一定會加強清消，盼疫情趕快緩和下來，讓遊客盡快恢復旅遊的信心！

頭城農場業者江富美說，現在正是農場螢火蟲漫天飛舞期間，往年沒疫情賞螢住客都是滿的，一日遊平均都有3百多人，這段期間客房掉了剩2成、純賞螢的民眾少了約6成，疫情嚴峻，遊客更需要到戶外享受大自然新鮮的空氣跟美景。

為了讓民眾能安心旅遊、走出戶外，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處除了加強同仁防疫演練、監測旅遊狀況外，還特別要求賞鯨船及其他業者，不管遊客登船或入園前要實名制、量體溫、提供酒精消毒、每日船艙室內外及救生衣、園區設施，都將進行擦拭消毒等，戶外空氣流通，只要民眾遵守中央防疫規定，方可到東北角安心旅遊。