受隔夜美股上漲提振，周二日股走高，惟投資人擔心中國嚴格的防疫封控措施可能對日本企業造成衝擊，使大盤漲幅受抑。

周二日經225指數晨收漲0.51%，為26,726.65點。東證一部指數漲0.19%，早盤收在1880.00點。

中國經貿中心上海市的封控進入第4周，而政治中心北京最大的地區也被下令展開大規模病毒檢測，引發該首都可能很快就會步上上海後塵的擔憂。

Matsui Securities資深市場分析師Tomoichiro Kubota表示，北京可能封城，投資人對中國經濟放緩可能對日本企業造成的影響謹慎看待，只不過因隔夜華爾街股市上漲和美國債息回落，今天日股走高。

在日經指數方面，軟銀集團漲約4%，帶來最大的提振，其次是晶片設備廠東京威力科創漲逾1%。

富士通漲逾2%，媒體報導該電腦製造商考慮將旗下掃描器業務賣給辦公設備大廠理光（Ricoh）。理光跌逾1%。

任天堂跌逾1%，該公司宣布以「超級瑪利歐兄弟」（Super Mario Bros）遊戲角色拍攝的電影，發行時間將從今年底延後到2023年4月。在北美，這部電影定於2023年4月7日上映，在日本為4月28日。

相機大廠佳能（Canon）旗下銷售部門Canon Marketing Japan在上修獲利展望後，股價大漲近8%，

住友金屬礦業（Sumitomo Metal Mining）重挫逾8%，在日經指數成分股中跌幅最大。該公司宣布將終止對印尼Pomalaa鎳礦加工廠項目所做的長期可行性研究。