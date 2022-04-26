針對近日有媒體報導稱中國的防疫抗疫「剝奪人權」，大陸駐溫哥華總領館發言人當地時間4月25日作出回應，指相關媒體的報導純屬歪曲事實，惡意攻擊中國的防疫抗疫，中方有關「動態清零」政策和防疫規定基於科學和專家意見，符合中國實際和世界衛生組織指導原則。

中新網報導，大陸駐溫哥華總領館發言人對相關報導表示強烈不滿和堅決反對。他指出，中方有關「動態清零」政策和防疫規定基於科學和專家意見，符合中國實際和世界衛生組織指導原則，有力保障了在中國居住生活的中外居民生命安全和身體健康，也為全球抗擊疫情作出了重要貢獻。

他表示，中國是全球因疫情死亡人數比例最低的國家之一。中方有關防疫措施以最小代價實現了最大防控效果，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響。這是國際社會公認的客觀事實。中方有關防疫努力和成效不僅得到世界衛生組織高度評價，更得到中國人民高度認可和擁護。

該發言人表示，任何防控措施都會有一定代價，中國部分城市採取的防控措施對生產生活產生了一些影響，這在任何國家都無法避免。但中國和其他國家的不同之處在於，絕大多數中國人民都對中國政府的抗疫政策和措施表示理解和支持，中國人民對戰勝疫情充滿信心。

他批評，有關媒體應恪守職業道德，客觀公正報導中國的防疫抗疫情況。也希望廣大讀者明辨是非，不被媒體錯誤言論誤導。