摩爾多瓦親俄分離主義區聶斯特河沿岸地區（Transnistria）內政部今天表示，國土安全部辦公室疑似遭到榴彈發射器攻擊，幸未傳出有人員傷亡。

綜合法新社與路透社報導，內政部在聲明中說，這起事件發生在東正教復活節（Orthodox Easter）假期的下午6時前後，無人受傷，還說國土安全部大樓的窗戶被炸得粉碎，「冒出滾滾濃煙」。

內政部表示，根據初步消息，攻擊者以手持式反戰車榴彈發射器發動攻勢。

Pervy Pridnestrovsky電視頻道援引目擊者的話說，他們聽見幾聲爆炸聲，掃雷小組、消防和醫療人員都被召集到現場。

TSV電視台報導，位於聶斯特河沿岸地區首府蒂拉斯浦（Tiraspol）的國土安全部大樓遭遇一連串爆炸攻擊。電視畫面顯示，國土安全部大樓門窗都被炸毀，現場可見消防人員。

摩爾多瓦政府對此表示關切，並稱這起攻擊事件目的是在這個他們沒有控制權的區域進一步拉高緊張情勢。

聶斯特河沿岸地區與烏克蘭西部接壤，是一個主權未獲承認的親俄分離主義區。

俄羅斯在此仍有一個軍事基地，儲存大約2萬噸彈藥。

俄國中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekayev）22日表示，俄羅斯尋求控制烏克蘭南部，以便打通前往聶斯特河沿岸地區的通道，「那裡曾發生俄語人口受壓迫情事」。

摩爾多瓦外交部為此召見俄羅斯大使，稱上述言論「毫無根據，與俄羅斯支持我國在國際公認邊界內的主權和領土完整立場相矛盾」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110426