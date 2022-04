韋禮安將於9月舉辦「如果可以,我想和你明天再見」小巨蛋演唱會。(IMC Live Global提供)

韋禮安今(26日)宣布將於9/10重返台北小巨蛋開唱!近來工作馬不停蹄的韋禮安,新專輯、戲劇主題曲等音樂作品不斷 ; 代言、商演等活動滿檔,寵粉的他不讓粉絲等太久,演唱會將於5/7全面啟售。而演唱會名稱「如果可以,我想和你明天再見」道出在疫情肆虐之下,現場演出的艱辛,距離演唱會還有將近半年,他呼籲大家要保護好自己,做好充足防疫準備,小巨蛋的演唱會不會愧對粉絲們漫長的等待。

距離上一次在小巨蛋專場演出已相隔7年,韋禮安被同事笑稱「和天后張惠妹一樣等了7年」,才回到這個別具意義的場館,韋禮安表示這次的演出會讓粉絲們看到更進化的自己。從7年前站上小巨蛋之後,韋禮安不只推出入圍金曲四項大獎的好評華語專輯《Sounds of My Life》,更突破自我,在去年底發行首張全英文唱作專輯《I’M MORE SOBER WHEN I’M DRUNK 我醉清醒》,橫掃數位和實體排行榜,成績亮眼更勝許多華語專輯!此外,去年韋禮安也發行了爆紅的影視主題曲〈因為是你〉、〈如果可以〉,尤其〈如果是你〉 數位霸榜至今超過22周,並創下同一首歌發行三首語言的紀錄。韋禮安表示,一定會在演唱會上好好唱給大家聽,而他過往的經典曲目也會花心思改編呈現,誓言帶給粉絲們「耳目一新的全新演唱會」。

拍攝宣傳視覺時,韋禮安特別將牙刷放進襯衫口袋,因他曾說過工作太忙,很少回台中老家,每次回家都需要拆新牙刷,睡一覺就繼續工作,這隻牙刷象徵這些年忙碌的生活,只為了呈現更好的音樂作品、更進化的韋禮安,而這次的演唱會也是2022年給自己的一次期末考,挾帶全新專輯、日韓版主題曲等多元創作,絕對將最好的一面呈現給不離不棄的歌迷朋友。

被問到重返小巨蛋是否有票房壓力?韋禮安直言「當然會害怕票沒賣完,但還是有信心,相信歌迷們不會讓我失望。」也坦言睽違7年重新登上小巨蛋專場演出,心情上特別有感,希望大家都能夠共襄盛舉,演出內容絕對不會讓大家失望。這兩年來舉辦各種現場活動都必須十分謹慎,這次的小巨蛋演唱會也做好十足的防疫準備,面對疫情,韋禮安表示「演唱會還有將近半年,這段期間大家要小心安全照顧好自己,我們9月見。」

韋禮安「如果可以,我想和你明天再見」台北小巨蛋演唱會,將於5月7日星期六12:00於KKTIX及全家FamiPort全面啟售,請洽主辦單位KKLIVE粉絲專頁查詢。