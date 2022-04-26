上海市26日新冠肺炎疫情防控工作記者會，在離滬工作方面，上海市衛生健康委副主任趙丹丹強調，上海嚴格實行「非必要不離滬」，採取各項措施，從嚴從緊做好人員離滬管理，堅決防止疫情外溢。

趙丹丹指出，一是離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明；在機場、車站等道口做好相關查驗工作，最大限度減少風險人員輸出。

二是對流調排查中發現已經到外地的密切接觸者、次密接以及其他高風險人員，由市疾控中心及時向各地發出跨區域協查函，納入當地疾控部門屬地化管理；進一步加強與兄弟省市工作對接、資訊共用和協同配合。

三是進一步落實防外溢主體責任，加強援滬方艙建設人員、貨車司機、援滬核酸採樣人員、其他在滬滯留人員等離滬重點人群疫情防控工作，嚴格閉環轉運、嚴格撤離安置。

趙丹丹表示，當前上海疫情形勢總體穩中向好，但基礎還不牢固，不能有絲毫僥倖鬆勁。要強化轉運隔離，將陽性感染者迅速轉運收治，加強現場流調排查，努力實現應轉盡轉、日清日結，阻斷社區傳染源。

要做好強對流天氣安全應對工作，加強方艙醫院建築物防漏雨檢修，檢查加固或臨時拆除易被風吹動的防疫設施和建築物，及時將人員轉移至安全地方。由於受天氣影響，26日封控區、管控區開展核酸檢測，防範區開展抗原檢測。