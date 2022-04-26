周玉蔻嗆告侯友宜 侯友宜14字回應 12:582022/04/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周玉蔻嗆告侯友宜，侯對此並未多加回應。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周玉蔻駁確診質疑新北檢驗搞烏龍 侯友宜回應了 訂閱影音： 中時新聞網 名嘴周玉蔻昨（25日）在臉書貼文聲明「我根本沒有確診！」並稱有充分證據證明新北聯醫做她的PCR檢測時將檢體感染，批新北防疫指揮系統混亂，才導致檢測鬧烏龍，要求新北市長侯友宜調查此事，否則就告到底。侯友宜今被媒體問到對此回應，他僅簡短說：「謝謝大家，我們全力的防疫吧，謝謝。」 疫下少跑攤 謝龍介、黃偉哲再交鋒 徐凱希遭爆「明知感冒不戴口罩」害4藝人染疫 經紀人緊急回應 #侯友宜 #周玉蔻 #回應 #檢測 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北居隔轉型試辦今送中央 侯友宜盼中央核定 12:122022/04/26 生活 中市防疫一問三不知 1999加強職訓 04:102022/04/26 地方新聞 「防疫專機」啟動 澎湖遊客如居隔可包機返台回家 12:012022/04/26 生活 工商社論》大陸新一波疫情和防疫政策對經濟的影響 04:102022/04/26 財經要聞 周玉蔻PCR到府服務爆特權 萬芳醫院家醫科主任挨告瀆職 11:422022/04/26 社會 疫情升溫 宅商機再起 04:102022/04/26 時尚消費 《百貨股》派利好失望 寶雅殺一波 09:422022/04/26 財經 每人2千防疫獎金 京城銀拚員工疫苗普及率 04:102022/04/26 金融．稅務 《我的婆婆》電影版開拍防疫高規格 大媽青蔥追靈車引警察關切 07:092022/04/26 娛樂 嘉縣衝水路明登場 規模180年來最小 04:102022/04/26 生活新聞 疫情燒進科技圈高層 大廠漸趨向不再分流 04:102022/04/26 產業．科技 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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