周玉蔻駁確診質疑新北檢驗搞烏龍 侯友宜回應了

名嘴周玉蔻昨（25日）在臉書貼文聲明「我根本沒有確診！」並稱有充分證據證明新北聯醫做她的PCR檢測時將檢體感染，批新北防疫指揮系統混亂，才導致檢測鬧烏龍，要求新北市長侯友宜調查此事，否則就告到底。侯友宜今被媒體問到對此回應，他僅簡短說：「謝謝大家，我們全力的防疫吧，謝謝。」