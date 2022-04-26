印度神童阿南德最新預言影片出爐，他提到4月28日將會是關鍵日，其中台灣也被點名要特別注意；另他也提到5月以後全球局勢會慢慢好轉，但仍要小心能源問題加劇、地緣政治危機及加密貨幣泡沫化相關的9件事情。

印度神童阿南德在21日發布最新的預言影片中提到，4月28日土星將從摩羯座移動到水瓶座，這對世界局勢將產生重大影響，恐有三大危機在一年半以內爆發，分別是能源危機加劇、地緣政治危機以及加密貨幣泡沫化。

阿南德也說，地緣政治的影響會最嚴重，除了俄烏戰爭爆發恐引發全新冷戰時期，大陸與周邊亞洲國家，像是日本、韓國與台灣的關係也值得關注。不過，這些影響世界局勢的狀況發生，短期雖會對世界產生不利的影響，但長遠來看其實利大於弊。

阿南德表示，五月起「卡拉薩帕瑜珈」將被打破，全世界的局勢將慢慢好轉，逐漸重回正軌，他也提醒人們要注意9件事，分別是「全球能源型態出現重大變化」、「石油價不會立即降溫」、「4月28日是全球能源危機的重要日子」、「未來1.5年能源危機將加劇或維持現狀」、「再生能源起飛」、「地緣政治對世界局勢的影響」、「NFT加密貨泡沫破滅」與「黃金價格走出衰弱，成為重要的資產」。

不過，阿南德的預言也有失準的時候，先前他曾預言2021年會爆發第3次世界大戰與經濟崩盤的狀況，兩者都沒有發生，因此也有不少網友認為印度神童的話聽聽就好。

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