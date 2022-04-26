2022 Taipei AMPA系列展－「台北國際汽機車零配件展」(Taipei AMPA)、「台北國際車用電子展」(Autotronics Taipei)四天實體展於4月23日圓滿落幕，吸引來自汽機車零配件、電子資通訊業者前來參觀，亦有金融及創投業者前來發掘投資標的、飯店及建商等業者前來觀展。

貿協表示，本屆實體展共560家廠商使用1300個攤位，以實虛並進、Hybrid方式呈現，持續呼應汽配產業趨勢注入「C.A.S.E－車聯網、自駕、共享和電動」元素，亦有智慧化商品展示，如凱銳推出外銷歐美的多款後座車載娛樂系統，主打高畫質及大型觸控螢幕；致茂(2360)展出系列電動車測試系統，以多類型MIT系統滿足電動車不同零配件客戶需求。同時，汽配零件區則有汽機車剎車皮廠商鵬揚展出最新的產品；陽旻攤位展示配備自家生產彈簧的賽車，呈現Taipei AMPA展場多元豐富面貌。

此外，主辦單位規劃展場直擊、達人主題導覽、新產品發表及產品走秀等活動，增加參展商產品在國內外的曝光機會，大幅提升參展商機；並透過貿協全球60餘個駐外單位洽邀請國外買主線上觀展，並於展覽成功洽接68場視訊採購洽談會，透過視訊方式讓參展商和國外買主突破國境藩籬限制能有互動交流機會，獲得參展商肯定，收穫滿滿商機。

2022 Taipei AMPA展覽期間所辦理的「車聯網及電動車趨勢國際論壇」為最受矚目活動之一，邀請NVIDIA、台達電(2308)、車聯網協會和台灣綠電應用協會等資通訊及車電產業代表分享智慧車輛面臨的挑戰及未來發展趨勢，以及車輛電氣化趨勢，電動車充電設施的商機與如何與實務接軌的主題，現場座無虛席、交流熱烈。

另實體展場限定活動－達人講座以近期電動車潮流作為主軸，邀請兩位市場專家現場分享電動車試駕及維修內容；達人主題導覽則是以主題劃分5場導覽路線，透過專業的主題設定及專業解說，帶給參與者更深入的產業資訊，大受好評。貿協表示，Taipei AMPA除是業者的交流絕佳平台，亦提供參與者了解國際趨勢及市場脈動。

值得一提的是「AMPA JumpStart」和「AMPA ESG Achievement」兩項活動，與全球關注的新創及永續概念串聯。「AMPA JumpStart」集結來自以色列、加拿大、中國及台灣的新創公司以影片方式分享趨勢技術，並成功媒合10場洽談會。「AMPA ESG Achievement」則是主辦單位外貿協會為響應全球永續發展議題，今年首創AMPA ESG Achievement綠色標誌，初次舉辦即獲16家參展商迴響，智佳電子更提及現在國際企業採購時多會要求有ESG相關作為，能夠取得AMPA ESG Achievement標誌對於未來洽談時將有所助益。主辦單位希望透過這樣的活動，協助落實ESG的廠商爭取更多商機，也鼓勵更多廠商投入ESG永續。另一亮點則是展期間不停於展場巡迴的「智能防疫消毒機器人」，是主辦單位與微星(2377)策略合作，提供安心參展、放心觀展的環境。

本展線上展推出全新「AMPA DigitalGo數位加值行銷服務方案」，協助線上參展商跨越國界，觸及全球買主及參觀者；另為加強國外商機媒合，透過TTS Match雙向媒合平台，成功進行近50場洽談會議。參展商威力暘、匯恆表示線上展覽增加與買主交流的機會，本次參加已於平台上成功媒合到國外買主，滿意展出成效；AMPA DigitalGo線上展將續展至4月24日，歡迎線上觀展。

Taipei AMPA系列展為我國廠商將產品推廣至全球的重要展覽平台，亦是全球業者觀察汽配產業趨勢的重要指標。下屆Taipei AMPA展已訂於2023年4月12日至15日在南港展覽1館舉行。