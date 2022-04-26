北市一名數學補習班老師，從民國101年起在自己經營的補習班中，趁上課用手機拍拍女學生裙底，更趁女學生如廁從門縫偷拍，還假裝好意提醒女學生「別穿安全褲比較透氣」，實際上方便自己偷拍，檢警從他的隨身碟照片中，查出至少40位受害者，有3名女學生提告，補習班老師坦承犯案，一審判8月徒刑，經上訴後，二審宣告廖男緩刑5年，須賠償三名少女並刪除所有偷拍檔案、不得保留或散布，全案定讞。

根據判決，該名補習班狼師為在北市設補習班，學生多為國中及高中學生，於民國101年9月起至104年9月止，在教室上課過程中，竟趁一名A女高中生 不注意，使用手機放在桌下拍攝A女裙底隱私部位照片。

接著又在105年9月起至106年初止，利用手機在教室上課過程中，偷拍A、B兩女裙底，甚至趁B如廁時，在廁所門外蹲低以手機從廁所下方往上拍攝如廁畫面，事後因另一名C女發現報警查辦，警方前往補習班老師住處搜索後，在電腦內扣得內含多名女子底褲攝錄照之隨身碟2個。

兩名受害女學生向法官控訴，A女表示，「我於15歲至18歲之間都由他教導，直到去年才知道這件事，且3年畢業後要唸大學，還在那邊接受教導，我不能接受這樣的事情。」B女也強調，「這件事情我無法接受，一個年長的老師偷拍未成年的學生，對學生造成精神上的傷害，我現在在外上廁所都覺得很恐怕，警詢時看到自己私密處被偷拍的照片，非常崩潰，我沒有跟親友講，我覺得很羞恥。如果被告有女兒，他會希望他女兒承受我經歷的一切嗎？我無法原諒他。」

該名補習班老師坦承犯罪，還自承鼓勵女學生穿裙子別內穿安全褲比較透氣，其實是方便他偷拍，但純粹「只是好奇」，偷拍的影像從沒外流散布。3位受害女學生最初都拒絕和解，一審簡易判決處刑程序，合併判刑8月、得易科罰金72萬元。

但補習班老師不服上訴，並與3名少女及家人和解，依約付完和解金，二審判決維持一審刑度並宣告廖男緩刑5年、緩刑期間須定時向觀護人報到保護管束，並刪除所有偷拍影像，不得保留或散布，全案定讞。