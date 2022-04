韓特坦承 和守寡的嫂嫂談戀愛讓孩子難以接受

美國總統拜登(Joe Biden)52的次子韓特(Hunter Biden)豪放不羈,曾和守寡的嫂嫂海莉(Hallie Biden)陷入熱戀。不過,電子郵件顯示,當兩人火熱的戀情2018年夏天冷卻時,他極力堅持,要對方去檢查,有沒有染上愛滋病。

據《紐約郵報》(New York Post)25日報導,就在他與前脫衣舞孃蘿伯姿(Lunden Roberts)生下女兒前約1個月,也就是2018年7月27日時,他在電子郵件中懇求嫂嫂,要接受愛滋病檢測,甚至還要求對方,一定要告訴他結果。

此外,在他送修未取回筆記本電腦中發現的電子郵件還顯示,他指控海莉損害他的心理健康,並在哥哥德拉瓦州檢察長波伊(Beau Biden)46歲時死於腦癌3年後,試圖在他和姪女娜塔麗(Natalie Biden)之間挑撥。

他郵件中以英文大寫強調,「海莉,妳需要接受愛滋檢測」(YOU NEED TO GET TESTED FOR HIV HALLIE.),並寫道,「妳給我的愛如此令人不安」。