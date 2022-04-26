韓特坦承 和守寡的嫂嫂談戀愛讓孩子難以接受

美國總統拜登（Joe Biden）52的次子韓特（Hunter Biden）豪放不羈，曾和守寡的嫂嫂海莉（Hallie Biden）陷入熱戀。不過，電子郵件顯示，當兩人火熱的戀情2018年夏天冷卻時，他極力堅持，要對方去檢查，有沒有染上愛滋病。

據《紐約郵報》（New York Post）25日報導，就在他與前脫衣舞孃蘿伯姿（Lunden Roberts）生下女兒前約1個月，也就是2018年7月27日時，他在電子郵件中懇求嫂嫂，要接受愛滋病檢測，甚至還要求對方，一定要告訴他結果。

此外，在他送修未取回筆記本電腦中發現的電子郵件還顯示，他指控海莉損害他的心理健康，並在哥哥德拉瓦州檢察長波伊（Beau Biden）46歲時死於腦癌3年後，試圖在他和姪女娜塔麗（Natalie Biden）之間挑撥。

他郵件中以英文大寫強調，「海莉，妳需要接受愛滋檢測」（YOU NEED TO GET TESTED FOR HIV HALLIE.），並寫道，「妳給我的愛如此令人不安」。