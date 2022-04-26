社子島開發案正在進行中，議員王浩憂心好不容易在市長柯文哲任內八字有一撇，恐怕隨柯卸任整體計畫壽終正寢，居民等了50年只是一場夢，議員陳政忠也質疑開發案現況就像躺在加護病房等死。北市地政局長張治祥對此回應，會全力以赴，但她也坦言，要趕在柯文哲卸任前把區段徵收計畫送出去很勉強。

社子島開發案今年1月通過二階環評，預計6月舉辦區段徵收範圍及抵價地比例核定事業計畫公聽會，目標在11月報核區徵計畫書。

地政局今赴議會民政委員會工作報告，王浩指出，社子島開發案好不容易在柯文哲任內八字有一撇，他擔心這一撇在12月25日柯卸任後會被橡皮擦擦掉，內政部不會送柯文哲卸任禮物，社子島民眾再等3、50年也不見得有新進展，隨著柯卸任，整體計畫就壽終正寢。

王浩表示，不管下一任市長是誰，整件事會重新再摸索1次，就又4年過去了，社子島民眾等了50年只是一場夢，柯文哲若覺得真的是對社子島民眾近50年來的虧欠，死也要在卸任前把箭射出去，不然就掉在腳跟前面，隨柯卸任變成昨日黃花，不可能會有更新案。

陳政忠說，前市長郝龍斌創了一個名詞，指社子島開發案不可逆，一定會往前走，他一被騙被騙了8年，到底現在是不可逆，還是隨時可逆，開發案就像躺在加護病房，醫生說努力、努力，結果就是等待死亡。

對此，張治祥回應，縱然下一任市長不管是哪一個黨派，因為社子島有4個階段、重大計畫，前面3個包括防洪計畫、都市計畫、環評都完成了，最後一個是區段徵收，又分為範圍和抵價地比例，內政部已開始審查，這月20日小組開第1次會議，也有到場了解，她個人比較樂觀，認為今年有機會通過區段徵收範圍和抵價地比例。

張治祥說，市府會全力以赴，社子島努力到這個階段，下一個市長要翻案須承受很大政治壓力，估計內政部最慢7、8月會通區段徵收範圍和抵價地比例，另還有事業計畫公聽會、區徵說明會、協議架構，現已模擬用最壓縮時間進行，預計要3至5個月，她坦言要趕在柯文哲卸任前，把區段徵收計畫報出去很勉強。