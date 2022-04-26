老字號電視台華視最近接連發生3次字幕出錯的失誤，引來外界譁然，代理總經理陳雅琳、董事長陳郁秀都已為此請辭，且心意已決，不接受慰留。而前新聞部經理黃兆徽昨(25日)也在臉書分享此事，表示聽聞出包的幾位基層同事最近壓力很大，以淚洗面，她也分享新聞工作的幕後祕辛，直言：「真正的『罪魁禍首』是誰？絕不會只是那個打錯頭銜、上錯快訊的人」。

黃兆徽過去曾任華視新聞部經理，目前在台灣事實查核中心擔任教育總監，聽聞華視最近連出3大包，她在臉書寫下：「聽老同事說，華視那幾位出錯的基層同仁，都非常傷心自責、以淚洗面......」，而新聞工作分秒必爭，人非聖賢，當然容易忙中有錯，所以公司內才需要設置重重關卡把關，意在希望能減低出錯率。

黃兆徽發文。（圖／翻攝自黃兆徽臉書）

黃兆徽話鋒一轉表示，所以之前她仍在電視台工作時，便嚴格要求「完成帶沒有通過驗帶，就不能播出」，不論是多緊急的事情都一樣，以一則含有CG圖卡動畫的報導為例，首先記者發出需求給設計師前，就必須先通過主管審核需求內容，圖卡完成後，文字和攝影師都須確認，最後還需要讓主任驗收帶子，而每一節新聞的製作人自己也需要親自看過所負責的一小時內所有新聞，才能播出。

在新聞的產製過程中，黃兆徽認為這些繁瑣的把關正是新聞公正、真實、客觀性的來源，理論上若有失誤應該可以抓得出來，但若出現接連錯誤，「顯然這些層層把關的內控機制都鬆散、乏力、失靈了」，因此她認為犯錯的不僅是基層人員，從上到下都可能已經螺絲鬆散，對此，網友回應：「工作經驗告訴我，這是一個系統的問題」、「我覺得，鬆軟不足以解釋這些錯別字。簡單說，就是程度太差，太差，從上到下，根本看不出來有錯別字」。