大S在上月閃婚韓團「酷龍」具俊曄，男方也隨即來台追愛，16日也首度在台灣夜店舉辦DJ秀，吸引不少粉絲前往朝聖，小姨子小S更是協同丈夫許雅鈞到場支持，今（26日）傳出具俊曄有意在台灣演藝事業鋪路，對此，目前負責他在台灣活動的大S經紀人向本報作出回應。

具俊曄為愛飛到台灣後，演藝圈中有不少人士都有意與他合作，知名製作人詹仁雄更在餐敘上邀請他為男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》擔任音樂製作人，是否真的有意在台灣發展？大S經紀人向本報表示，「很謝謝各方的邀約，但我們會按照自己的步調與規劃來進行，如果有適合的合作計劃並不會刻意排斥，一切都是最好的安排。」接下來具俊曄會先依照原定行程，在5月前往紐約工作。

日前傳出具俊曄因為趕著來台，沒有申請無犯罪紀錄證明的良民證，導致外配居留證卡關，對此，經紀人今表示「具俊曄的良民證已經下來，目前已經在辦居留證。」