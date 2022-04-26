全球掀起的ESG投資浪潮，在後疫情的世界更加舉足輕重，更已全面席捲各產業。ESG對企業來說，是新挑戰，同時也是轉機。台灣應如何抓緊ESG趨勢，連結全球資金，更是不容市場忽視的議題。

台灣證券交易所及Alliance Advisors主辦，中華公司治理協會協辦的「國際雙峰會線上論壇」，破天荒邀請重量級外資，包括全球被動基金三巨頭之一「先鋒領航集團」（Vanguard），以及全球最大的養老基金之日本政府退休投資基金（GPIF）的資產託管者「SMTAM三井住友信託資產管理公司」，為台灣公司獻策，幫助台灣企業更深入理解ESG、與全球ESG脈動接軌。

先鋒領航集團（Vanguard）是全球被動基金三巨頭之一，也是全球第二大資產管理公司，截至2022年1月31日，其全球管理資產總額達到8.1萬億美元。根據公開資訊揭露，目前持有台灣集中市場上市櫃公司將近五百家。先鋒領航集團（Vanguard）和其他基金巨頭通常是公司的前五大投資者。

日本政府退休投資基金（GPIF）資產託管者三井住友信託資產管理公司，管理規模則超過7,000億美元，是亞太地區資產管理公司中的領導者。

ESG受到政府、企業、外資的重視與日俱增，紛紛將ESG納入投資分析和投票決策指標。機構投資者更明言，企業董事會須對ESG治理、策略、管理及成效負責，且持續關注企業有無隨著重大風險的變化而不斷進化來降低風險。台灣股市由外資持股已逾四成，因此，如何爭取外資股東增加持股，以及對股東會議案的投票支持，將會是台灣市場至關重要的議題。

本次「國際雙峰會線上論壇」以《與主要外資股東雙向溝通，來完整落實ESG及制定未來永續發展之KPI》為主軸，邀集重量級外資進行專題演講分享，兩家外資機構過去從未在台灣國內論壇公開分享，內容將精彩可期。

「國際雙峰會線上論壇」將分A、B兩個場次，擇一報名。A場次為2022年5月4日（三）15:00～17:00，B場次則為2022年5月12日（四）15:00～17:00。