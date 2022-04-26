中部一名碩士男，在網站上與陳姓女網友聯繫上後，答應以2萬元相約性交易，2人見面後男方佯裝用手機轉帳到女方網路銀行帳戶，陳女尚未查明後就與他前往附近旅館發生性行為，事後還自掏腰包付房間費，但離開後檢查帳付，才驚覺受騙，甚至遭到男方封鎖，許男辯稱兩人只是約砲沒有性交易，但法官認為他用詐術騙取女性進行性服務，一、二審均依詐欺罪將他判刑6月徒刑、但二審減低罰金為36萬元，但許男仍不服，聲請再審後仍被駁回。

根據判決，碩士男本來就沒有支付性交易費用的意願，在民國110年2月6日下午1時28分許，在「I SUGAR」網站上，與陳姓女網友聯繫上後，佯稱願以新臺幣2萬元之價格性交易，並願支付開房間之費用。

陳女答應後依約於同日下午3時許與男方見面，男方為取信於陳女，還持手機佯裝已利用網路銀行轉帳匯款予她，陳女誤以為對方已經付費，立刻陪同男方到附近旅館房間進行性交易，還自付房間費用680元。未料陳女於交易結束後，至附近之自動櫃員機查詢，發覺男子根本未轉帳匯款，再用通訊軟體聯繫時，已遭到對方封鎖，這時才知道受騙而報警。

男方承認與陳女在商旅發生性行為，但辯稱自己根本沒使用「I SUGAR」，自己也從未說要付2萬元性交易，他與陳女兩人是單純合意性交，是陳女事後向他要錢。

法官勘驗兩人對話紀錄，發現男方要求陳女傳照片，並傳送「你有丁字褲嗎」、「你有全身照嗎」、「三圍多少呢」、「那就兩點半見？」，但並未提到2萬元交易代價，判斷用其他方式進行商談價碼。

地院法官認定，許男利用詐術騙取陳女提供性服務及旅館費用，嚴重破壞社會善良風俗，依詐欺罪將他判刑6月，得易科罰金54萬元；二審仍判刑6月，但罰金減為36萬，事後許男提出再審，仍遭到高院駁回，不得抗告。