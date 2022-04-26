北韓領導人金正恩日前在閱兵式演說時表示，核武並非僅用來防止戰爭發生，也會用於國家根本利益可能受到侵害時，並表明進一步發展核武的決心。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩25日晚上出席北韓人民革命軍建軍90週年閱兵式時發表以上談話，並表示將繼續採取能最快加強核武能力的措施。

據報導，金正恩說，雖然北韓是為遏制戰爭研發核武，「但若在這片土地可能發生我們不希望的狀況時」，將不會局限於防止戰爭的單一用途。

「無論什麼勢力意圖侵害我國的根本利益，我們將不得不按次要目的使用核武」，金正恩指示，應隨時做好使用核武的準備，以堅守使命及發揮北韓特有的遏制力。

韓聯社報導指出，金正恩所謂的「國家根本利益受損」可能不只指領土遭到直接攻擊的狀況，而是更廣泛的範圍。

宣示持續加強核武同時，金正恩強調，核武是北韓國力的象徵，也是軍事能力的基礎，強化核武能力才能在任何戰爭狀況中，根據各種戰爭目的與任務，發揮各種相應的核戰鬥能力。

他也說，北韓已做好能應對各種戰爭的武力準備，「無論何種勢力打算發起武力對抗，我們都會消滅他們」。

北韓25日晚間9時起在平壤金日成廣場舉行閱兵式，據北韓中央通信社報導，金正恩與夫人李雪主出席，有段時間未公開露面的北韓軍方第一把手、勞動黨書記朴正天也現身。

報導也提到，這次閱兵式展示火星-17型洲際彈道飛彈（ICBM），當局在3月24日發射火星-17向國際展現北韓的絕對力量與戰略地位。（編輯：陳惠珍）1110426