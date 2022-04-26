大陸央視網26日報導，中共中央宣傳部25日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，大陸全國人大常委會委員、法制工作委員會副主任許安標說明10年來大陸立法工作立法數量大幅增加、法律體系日益完備、立法形式更加豐富多樣、立法生動體現全過程人民民主要求、立法工作體制機制更加順暢高效。等五大顯著特點。

許安標指出，立法工作作為全面依法治國的基礎性工作，這十年的立法工作，概括起來有五個方面的顯著特點：

第一， 立法數量大幅增加。中共十八大以來，到本月20日閉幕的人大常委會第34次會議，通過憲法修正案、新制定法律68件、修改法律234件、通過有關法律問題和重大問題的決定99件、立法解釋9件，現行有效法律292件。跟上一個十年比較，新制定法律數量增加1／3，修改的法律數量增加近2倍，通過有關法律問題和重大問題的決定增加1.5倍。數量是大幅增加。

第二， 法律體系日益完備。編纂完成了新中國第一部以法典命名的重要法律——《民法典》。國家安全、衛生健康、公共文化等重要領域的基礎性、綜合性、統領性法律相繼制定，生態環境、教育科技等重要領域的法律進行了系統全面的修訂，網路資訊、生物安全等新興領域立法取得突破，統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法，中國特色社會主義法律體系完善取得顯著進展，系統性、整體性、協同性進一步增強。

第三， 立法形式更加豐富多樣。統籌運用「立改廢釋纂」等多種立法形式，發揮不同立法形式在完善中國特色社會主義法律體系中的重要作用。實際上，立法工作中還有授權決定、改革決定等立法形式。

第四， 立法生動體現全過程人民民主要求。不斷拓寬公民有序參與立法的途徑和管道。一個很重要方面，是加強和改進法律草案向社會公布徵求意見的工作。現在提請全國人大常委會審議的草案，原則上都要在中國人大網上公布，向社會公開徵求意見。草案在二審之後，再次公布徵求意見。還有，通過發言人等多種形式，把社會公眾提出的意見及研究處理情況向社會回饋。十年來，共有205件次法律草案在中國人大網上公開徵求意見，參與人次超過119萬，提出的意見有350多萬條。還有一個很重要方面，是搭建基層人民群眾參與國家立法的「直通車」——建立基層立法聯繫點。在有關省區市設立22個基層立法聯繫點，有130多部法律草案通過基層立法聯繫點徵求意見。

第五，立法工作體制機制更加順暢高效。中共領導立法工作堅強有力，確保中共黨的主張通過法定程序轉變為國家意志。充分發揮全國人大及其常委會在立法工作中的主導作用，通過編制立法規畫、立法工作計畫、專項立法工作計畫，發揮統籌協調作用。建立專門委員會、工作委員會牽頭起草基礎性、綜合性、全域性重要法律草案，完善立法項目徵集、立法重大利益調整論證諮詢、法律草案徵求意見、法律草案通過前評估等制度，推進立法工作制度化、規範化、程式化。