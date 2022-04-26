升息利多又來了！美國聯準會（Fed）「亮鷹爪」，暗示5月升息兩碼，且至年底還有一連串升息行動，嚇趴台美兩地股市，惟「升息受惠股」金融大軍卻「嗨翻」。上市金融類股指數26日漲逾1％，金融指數貢獻台股大盤約四成點數，玉山金（2884）、華南金（2880）、上海商銀（5876）、第一金（2892）等「跌完再上」、反彈逾2％，齊收復五日均線。

台股加權指數開高走低，午盤再度V型反轉翻紅，金融族群26日再度扮演撐盤要角，上市金融類股指數盤中急漲逾1.2％，最高達1846.74點。

金融股26日以銀行消金業務為主之公司領銜表態，玉山金、華南金強彈逾3％，上海商銀、第一金等盤中漲幅逾2％，與上市金融指數同步重返五日均線之上，並持續挑戰上檔月線。

玉山金則是力抗外資連三日賣超1.02萬張、近兩周大跌逾8％，26日領先重返月線之上，KD指標低檔黃金交叉；王道銀行、中信金 、永豐金、台新金等盤中漲幅也逾1.5％。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股前撥下殺拉回，惟國內上市櫃公司2021年獲利創高，經歷近期股價修正後，殖利率優勢將增強、表現更為突出。

金融股殖利率可期，據統計，金融股已公布2021年配息之公司中，包括康和證、宏遠證、群益證、大展證、統一證、第一保、福邦證、台名、中再保、新產、元大金、開發金、京城銀、華票、旺旺保，現金殖利率均逾5％。