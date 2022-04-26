國史館等單位上周六舉辦「舊金山和約」生效70週年研討會，並確認「台灣主權未定論」；國台辦發言人馬曉光前天以「答記者問」方式聲稱，「舊金山和約」是在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下發表的無效的文件。外交部發言人歐江安今天表示，我國的國際法地位早已確立，不容中共插手置喙。

馬曉光宣稱，「舊金山和約」由於沒有中華人民共和國參加準備、擬制和簽訂，中國政府認為是非法無效的，絕不承認；此外，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」在內的文件，都確認了中國對台灣的主權，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。

歐江安說，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑；我國在14個友邦設有大使館，全球共有70多國設有110個駐外館處(大使館、代表處、辦事處等)，並與各國在經濟、文化、教育、科技等領域享有實質合作。

歐江安指出，我國政府向來遵守自由民主的憲政體制，中華民國台灣的前途，是由台灣2350萬人民共同決定；維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識。

歐江安重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分；這是長久的客觀事實，更是國際公認的現狀。無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。台灣主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。

歐江安強調，中國共產黨政府持續對外宣稱擁有台灣主權，企圖消滅中華民國的存在；但事實上中華人民共和國卻沒有一天統治過台灣。只有民選的台灣政府，才有資格在國際間代表台灣人民。我國的國際法地位早已確立，不容中共插手置喙，干涉我國的涉外事務。對於中國國台辦的謬論謊言，外交部予以嚴厲譴責。