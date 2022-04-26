俄烏軍事衝突長達2個月，烏克蘭僅占全球出口的0.3％，而俄羅斯則占1.9％。相比於大陸和美國各占全球貿易約10％，兩國在全球貿易的占比相對較小，不過，烏克蘭和俄羅斯是鈀、鎳、穀物和其他資源的出口大國，這些資源對汽車、半導體、雜貨等不同商品和產業都不可或缺，從鈀到小麥，供應中斷已為不少日常用品的價格帶來上行壓力，PIMCO認為，這將加劇未來幾季的總體經濟和市場風險。

大宗商品市場已迅速消化供需失衡的影響，PIMCO也認為，經濟學家和投資人在評估其對經濟成長和企業獲利的影響方面跟不上情勢變化；初級產品短缺將同時影響需求與供應，並可能為廣泛經濟成長帶來「滾雪球式」的非線性負面影響，刺激通膨升溫。

近幾周，部分鋼鐵、化學肥料和造紙設施減產或停產，對歐洲造成衝擊。過去18個月，半導體短缺導致汽車業陷入困境，近期汽車生產亦放緩。由於投入成本上漲推高物價，第二階段通膨的影響已逐漸浮現，在個別情況下導致需求下降；因此，產業專家預測未來幾個月將出現更多延誤和中斷情形。

雖然不同因素之間的相互關係和傳遞效應錯綜複雜，且難以量化，但物價上漲和需求下降將拖累經濟成長，並為價格增添上行壓力，促使各國央行加快收緊政策的步伐。

有鑒於週期展望期間的衰退風險加劇，PIMCO資產配置投資組合經理人簡思筑建議，多重資產投資組合需要採取偏向防守的策略，以品質和流動性為重心。投資人可能希望避開股市週期性較強的部份，特別是歐洲，區域內的經濟週期在短期內顯得最為脆弱。

PIMCO偏好在半導體製造和醫療保健等領域的高品質證券，其擁有定價能力，而且獲利成長穩健；此外，PIMCO也看好能夠在經濟成長放緩的環境下持續提供上行潛力的企業，例如可再生能源和自動化等領域。