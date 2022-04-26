南韓「性感小野馬」泫雅，自女團出道後憑著亮麗外表、火辣身材與精湛舞技受到海內外粉絲的歡迎，是不少人心目中的性感女神，而與小2歲歌手男友Dawn（金曉鐘）交往多年、感情穩定的她，也在2月初宣布訂婚，受到大批粉絲的祝福。但近日有不少網友發現她的造型越來越詭異，就連妝容也令不少人直呼「看不懂」。

泫雅出道以來就以性感、多變的穿搭風格而聞名，她也經常透過社群媒體分享自己的生活近況與獨特的穿搭風格，而近日她也一如往常的在IG上曬出一系列穿搭辣照，卻引起網友的熱烈討論。在泫雅日前公開的照片中，只見她的臉上疑似只擦了唇膏增加氣色，而身上穿著一件粉色襯衫外搭水藍色的針織背心，下半身則穿著抽鬚超短裙及白色長襪，坐在地板上看向鏡頭，整體造型看起來相當有個性。泫雅還不忘對著鏡頭擺出各種類似洋娃娃的坐姿，其中一張縮起雙腳的照片，甚至意外露出性感的腿根及屁股蛋，讓人看得臉紅心跳。

但部分網友一看到泫雅最近的「無眉妝」，都忍不住吐槽「我的天！泫雅怎麼變大媽」、「還我之前的泫雅」、「她怎麼跟男友越來越像，喪喪的」、「額….泫雅這…..」、「我真是越來越不懂泫雅了」、「泫雅看起來好像嗑藥」、「女神怎麼變這樣」、「這組照片真是辣眼睛，畸形的審美」、「泫雅怎麼變的跟喪屍一樣」、「看起來好憔悴啊」、「我真的不懂這種美」意外引發熱議。