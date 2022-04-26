香港外國記者會（FCC）主席瑞凱德（Keith Richburg）昨（25日）發表聲明說，香港外國記者會已停辦年度人權新聞獎（HKPA），以免「無意間」違反任何法律。對此，香港特首林鄭月娥26日回應，有關獎項由私人機構舉辦，若機構決定不舉辦，她無法評論有關做法，並指，此案例屬個別事件，有時社會因個別事件感到憂慮，可能讓人產生有關觀念，尤其是不理解憲制保障新聞自由的人士。

林鄭月娥說，新聞自由受《香港基本法》保障，回歸25年來，港府一直捍衛和堅守《香港基本法》所保障的自由和權利，有關獎項由私人機構舉辦，若機構決定不舉辦，她無法評論有關做法。至於香港民研副行政總裁鍾劍華日前表示因政治形勢離港，林鄭說，有人決定離開香港是行使《香港基本法》所保障的出入境自由，強調港府一直捍衛《香港基本法》保障的自由和權利，上述兩個例子屬個別事件，有時社會因個別事件感到憂慮，可能讓人產生有關觀念，尤其是不理解憲制保障新聞自由的人士。

瑞凱德昨在聲明稱，香港新聞工作者過去兩年在新「紅線」下工作，當中仍有大量不清之處，會方不想誤墮法網，所以決定暫停舉辦。他形容決定非常艱難，並向參賽者、評判及協辦人員致歉，並指，FCC日後會繼續推廣新聞自由，但因應近日事態或要調整方式。

據公開資料顯示，人權新聞獎1995年起舉辦，原先由國際特赦組織與FCC、香港記協聯合舉辦，旨在提高大眾對基本人權的尊重，迄今已舉行25屆，國際特赦去年撤出香港後，由FCC獨立籌辦。

香港外國記者會（FCC）於1943年在中華民國重慶成立，旨在聯繫香港境外記者與當時的國民政府，1949年後遷移至香港，成員包括香港的外國記者、新聞從業員，以及其他行業的行政人員或專業人士。