周湯豪與外國女模在MV中有激情火辣的互動。 （環球音樂提供）

周湯豪執導的〈愛上你算我賤〉MV，獲「最佳MV導演獎」、「最佳亞洲音樂錄影帶」兩獎。 （環球音樂提供）

周湯豪乘勝追擊推出新歌〈I WISH YOU NEVER〉MV。 （環球音樂提供）

周湯豪繼〈愛上你算我賤〉MV獲歐洲音樂網站International Sound Video Awards最佳MV導演獎以及最佳亞洲音樂錄影帶後，乘勝追擊推出新歌〈I WISH YOU NEVER〉MV。其中性感女模跨坐在他腿上廝磨，加上惹火的揉背畫面令人大噴鼻血，瞬間引炸網路話題。

周湯豪新歌〈I WISH YOU NEVER〉，傳達男生在一段感情之中的不捨與感慨，雖然心中有些不甘心，卻也始終不悔。MV遠赴LA拍攝，身為導演的周湯豪更透露，MV女主角是他在街上「海選」出來的，因為第一眼看到外國女模氣質出眾，便覺得她非常適合加入這首歌之中，兩人透過聊天培養感情，讓她一口氣答應演出。

在MV中，兩人在別墅中玩樂，周湯豪一身全黑裝扮搭配夕陽西下的帥氣背影，而外國女模則身穿一套白色比基尼，性感身材展露無遺。

拍攝當天，兩人很快進入狀況，短短8小時就拍攝完畢，周湯豪表示：「身為MV導演找尋演員這塊都是我親力親為，跟女模的互動也都是非常自然的，彼此之間的火花十足！」〈I WISH YOU NEVER〉MV 將在4／27中午12：00於周湯豪YouTube官方頻道播出。