為了讓登記的新人感覺甜蜜，高市左營戶政事務所5月舉辦「意想不到的幸福」贈禮活動，凡於5月1日至20日辦理結婚登記的新人，只要依活動內容完成指定任務，即可獲贈該所限量版的木玫瑰花束、愛的方巾組或神秘好禮，欲完成終身大事的新人千萬別錯過哦！

左營戶所自去年三月開始，即以「幸福 總以意想不到的姿態呈現」為主題，利用木玫瑰及樹枝噴漆設置花牆，讓每對結婚新人都能拍出簡約、唯美又具文藝風的結婚照，據戶所員工表示，有許多新人就是衝著木玫瑰花牆而來，如今已成為打卡新熱點；極具特色的木玫瑰花牆設置已屆滿周年，今年再加碼，特別蒐集製作限量版手工木玫瑰花束，準備分享給喜愛木玫瑰的結婚新人。

戶政主任許鳳蘭說，木玫瑰和牽牛花相似都是旋花科，又名姬旋花，農曆年後蒴果，球形，果實漸大成熟，顏色也由綠轉褐，成熟後萼片不規則開裂且呈木質化種子，樣子如一朵褐色的乾燥玫瑰，故稱-木玫瑰。因此木玫瑰被喻為「永不凋謝、永恆的愛情」，她期許新人們能像木玫瑰種子般開枝散葉，讓永恆的愛代代相傳；此外，戶所佈置的幸福列車站、寫滿各國語言「我愛你」的花牆及各式結婚標語也因太有幸福感而大受好評。