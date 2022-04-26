居家隔離「10＋7」改為「3＋4」新制從今起實施。對此，民眾黨立委蔡壁如直言，看來指揮中心打算把防疫的重點轉移到家戶之內，但最大問題也只有一個，那就是快篩試劑不夠。

針對「3＋4」的政策，意即3天隔離期滿快篩陰性、4天自主防疫，蔡壁如今指出，她有很多疑問，首先同住者要不要篩；其次，密接者後4天自主防疫期間，要每天進行快篩，如果沒有篩劑怎麼辦。

蔡壁如稱，第三，快篩陰性者可搭乘大眾交通工具外出工作及採買生活必須品，但全程必須配戴口罩、禁止餐廳內用餐、及前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸，但是大部份的上班族一早上班搭乘的捷運，就是人潮擁擠、就是會和不特定對象接觸。

蔡壁如接著再問，第四，如果老師是確診個案的接觸者，自主防疫期間到校上課，家長放心嗎；最後，自主防疫期間如果外出，再接觸到確診者，是不是會陷入無限居隔的迴圈？

對於政府現今的防疫策略，蔡壁如直言，疫情指揮中心是打算把防疫的重點轉移到家戶之內，說要民眾健康自主，讓病毒預防在家戶之內，問題也只有一個：快篩試劑不夠！全球疫情爆發到現在已經2年多了，怎麼會沒有「超前」想到要有足夠的快篩試劑？

蔡壁如感嘆，現在不管大家對於防疫政策有多少困惑、有多少疑慮，已經演變成不能質疑指揮中心，如果質疑，就是不愛台灣、就是中共同路人，難道因為是「神諭」，所以不可被懷疑？