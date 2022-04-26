紅雀先發投手麥可拉斯7局無失分戰平薛爾瑟。（美聯社）

紐約大都會26日演出第9局大逆轉，他們在最後半局落後兩分的情況下，在兩出局之後趁著紅雀的守備失誤連打5分，最終以5比2戰勝地主紅雀。大都會王牌投手「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）此戰7局無失分，送出10次三振，雖然無關勝敗但是為後來的逆轉勝打下基礎。薛爾瑟只被敲2支安打，本季登板4場（3勝0敗）自責分率為1.80。

薛爾瑟前陣子接受大聯盟記者訪問，他提到自己最重視的數據，並不是一般人衡量投手的自責分率或被上壘率，而是「第一顆好球率」。薛爾瑟說：「棒球並不只是數據，如果要挑選我最自豪的數據，那就是第一顆好球，我很愛搶第一顆好球。」

某些棒球數據專家相信，每個打席的第一顆球具有極大的影響，如果是好球，打者的打擊率、上壘率、長打率都會全面下降。雖然投好球比較冒險，但薛爾瑟本來就是那樣的人。「我一向都享受競爭，總是全力以赴，我認為這是從打籃球學到的。我最喜歡的就是我的高中籃球教練。如果你們喜歡我的投球能力，你們更該看看我是如何打籃球的。」

紅雀先發投手麥可拉斯（Miles Mikolas）此戰同樣表現出色，7局被敲4安無失分。他幾年前到日職發展，在讀賣巨人投出佳績後重返大聯盟。可惜紅雀牛棚起火，守備也不幫忙，大都會在第9局兩出局後連敲4安，包括尼莫（Brandon Nimmo）收尾的兩分炮奪走勝利。