以宣稱「新冠肺炎是感冒」、反疫苗、反口罩在日本政壇闖出名號的國民主權黨黨魁平塚正幸，近期再爆出戀上支持者年僅14歲的女兒，導致這名國二女生懷孕產子，儘管他矢口否認，不過據悉已經遭到警方調查。

平塚正幸是反疫苗、反口罩名人，2020年7月東京都知事選舉期間，他每周都在澀谷街頭舉行抗議活動，選舉中他僅拿下0.15%的得票率，隨後便轉戰YouTube頻道，繼續反疫苗、反口罩的宣傳活動。

2021年12月26日，傳出他的住家遭到警方搜索，當時他要支持者相信他「我沒有做錯任何事」。

不過日本周刊《FLASH》引述國會消息人士指出，平塚住家被搜索其實是因為他害一名支持者的未成年女兒懷孕生子。該名消息人士指出，在住家被搜索的前幾天，平塚正幸才在自己的社群帳號上宣布生了一名寶寶，不過這個寶寶實際上是一個國中生生的，顯然他被指控違反《兒童福利法》與《青少年健全育成條例》。

消息人士說，2020年9月國民主權黨的一場集會活動上，前地方議員A某的妻子也帶了自己的14歲女兒來參加，A某妻子是國民主權黨的狂熱支持者，參加過該黨的各種造勢活動，據悉因此認識了A某的國二生女兒。

消息人士表示：「看來平塚先生與國中生很快就開始交往了，幾個月後發現懷孕了。」

對此前地方議員A某相當憤怒，表示已經找上律師，考慮採取包括提告等法律行動，平塚則表示目前無法回應周刊報導，但表示會配合警方調查，他甚至說不知道孩子的父親是誰，強調「我現在什麼都不能說」。

不過周刊踢爆這起醜聞後，平塚正幸頻頻在YouTube開直播討論這起事件，25日的最新直播影片中，他邊回答邊撫弄一隻黃色的玩具熊，詭異模樣也引發側目。