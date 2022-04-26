大陸央視網26日報導，4月25日是「世界防治瘧疾日」。中國國家主席習近平向青蒿素問世50周年暨助力共建人類衛生健康共同體國際論壇致賀信強調，中國願同國際社會一道，密切公共衛生領域交流合作，攜手應對全球性威脅和挑戰，推動共建人類衛生健康共同體，為維護各國人民健康作出更大貢獻。

經過70多年的不懈努力，中國取得了從20世紀40年代每年報告約3000萬瘧疾病例到零病例的矚目成績，並在2021年獲得世界衛生組織頒發的國家消除瘧疾認證。中國探索總結出的「1-3-7」工作模式也被正式寫入世衛組織技術文件向全球推廣應用，助力全球消除瘧疾的努力。

2015年10月，屠呦呦因「從中醫藥古典文獻中獲取靈感，先驅性地發現青蒿素，開創瘧疾治療新方法」，獲得諾貝爾生理學或醫學獎。同年11月5日，在對越南進行國是訪問之際，習近平在越南《人民報》發表署名文章指出，屠呦呦主要研究成果青蒿素，就是源於上世紀60年代中國為支持越南而開展的抗瘧疾藥物研究。

近年來，中國持續採取中國複方青蒿素抗瘧藥品和「中國抗瘧方案」相結合的舉措，在幫助許多非洲國家抗擊瘧疾疫情方面取得了顯著成效。據世界衛生組織不完全統計，青蒿素在全球特別是開發中國家挽救了數百萬人的生命，每年治療患者上億人。

中國迄今已向153個國家和15個國際組織提供了數千億件抗疫物資，向120多個國家和國際組織提供了22億劑疫苗，向34個國家派出37支醫療專家組，與180多個國家和國際組織分享疫情防控經驗，以實際行動為全球抗疫合作引領了方向、凝聚了團結、注入了希望。