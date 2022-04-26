蛇蠍女蔡京京10年前與男友曾智忠聯手殺害母親，並將屍體丟棄在花蓮縣海域，引起社會譁然，2人被判無期徒刑定讞後，分別在台北與花蓮監獄服刑。不過59歲的曾智忠近年在服刑期間，身體狀況不好，並拒絕就醫治療，直到19日因全身莫名發痛，經送醫治療，因多重器官衰竭，20日過世。

法務部矯正署花蓮監獄副典獄長兼發言人江志成指出，曾智忠因無期徒刑在花蓮監獄服刑，住單人房，近年身體不適，但他不信任西醫，時常要等到狀況十分不好的時候，才會被勸導就醫。

曾智忠19日因身體不適，在舍房大喊全身痛，送醫治療後，醫院評估病況嚴重須住院，怎料隔天不治身亡，初判死因為腹膜炎引發多重器官衰竭，與疫情無關，至於詳細死因，仍待進一步解剖釐清。

家住台北市的蔡京京2000年間到紐西蘭求學，遇到大她19歲的曾智忠，2人一見鍾情，陷入熱戀，2010年一起回台灣後，因無穩定工作，生活拮据，蔡不斷向蔡母討取生活費，但蔡母認為，曾只會花言巧語，無實際作為，強烈反對2人交往，同時也拒絕拿錢出來供他們花用。

蔡、曾2人不滿蔡母，竟找化妝師將蔡女打扮成蔡母的樣子，企圖到銀行盜領存款，怎料遭人識破，無功而返，進而引起2人殺母的意念。2012年5月1日中午，2人趁蔡母在家午休時，用童軍繩將其勒斃，並將屍體裝袋，租車從北市載往花蓮豐濱海域棄屍。

2人到案後，2014年在看守所中登記結婚，並用盡各種方式拖延法院審理程序，曾智忠還一度堅持自己沒有犯案，把罪名推給蔡父，甚至在2018年間，冒用蔡父名義，寫下殺妻的自白信寄給檢方，經最高法院審理，去年依「誣告罪」將曾男判刑6年。

據了解，曾智忠長期體弱，在舍房內，時常無精打采，由於關押在台北監獄的妻子蔡京京是他唯一的親屬，需取得她的同意後，再擇日解剖釐清死因。