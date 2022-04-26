南北之星2號全艙採商務艙座椅可斜躺45度，大幅提升乘坐舒適度，全程提供免費衛星WIFI服務。（易遊網提供／陳祐誠傳真）

每年有成千上萬旅客造訪馬祖，只為一睹藍眼淚的景色，但馬祖每年受霧季影響，飛機航班時常取消，旅遊電商易飛網今宣布，獨家代理的南北之星快輪正式啟航，4至9月間將提供每周8至10趟的往返航班，穩定的交通可望大幅提升旅客量，也讓鄉親有更便利的對外交通。

易飛網指出，4至9月將提供每周8至10趟次的航班，力拚年度總載客數6萬人次目標。由於克服霧季是南北之星的一大優勢，未來不僅是旅人追藍眼淚的最佳交通運具，也大幅提升旅客與馬祖鄉親的交通便利性，拉近本島與馬祖間的距離。

易飛網董事長周昀生表示，南北之星快輪自4月起試航，統計至4月25日止，共航行14趟次、載客數超過4000人次，目前銷售成績也十分亮眼，預估5月載客數將超過1萬2000人次，推升馬祖觀光邁向全新里程碑。

周昀生說，南北之星快輪是克服霧季的一大優勢，由於每年4月開始，海水溫度逐漸升高、濕氣變重，成為藍眼淚興盛的環境先決條件，但濕氣高連帶使得霧氣變重，旅客常遭遇濃霧而導致飛機停飛，未能賞藍眼淚之美，甚至因馬祖關島而「掉眼淚」。南北之星快輪洽好提供最佳解決方案，起霧時海象相對平穩，正適合選擇海運作為交通方式，讓旅客「追藍眼淚不再掉眼淚」。

受霧季影響，馬祖本月已關島數日，南北之星快輪即成功完成4趟疏運任務，受益旅客共1240人次。許多本島欲追淚旅客，在一早飛機公布停飛後會直接趕往台北港，改搭乘南北之星前往馬祖，開船前2小時前於易飛網官網皆能直接訂購船票，仍可如期享受愉快的追淚旅程。

往返台北與馬祖間的南北之星2號，全艙採商務艙座椅可斜躺45度，大幅提升乘坐舒適度，更全程提供免費衛星WIFI，3小時的航行時間不怕無聊，讓每位旅客享受比擬飛機商務艙的尊榮體驗，「早去下午回」的航班使旅客能有充沛時間安排行程。