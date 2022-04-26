友達（2409）公告第一季獲利，外資並不買帳，持續對面板產業前景憂心忡忡，摩根士丹利證券對雙虎啟動降評「劣於大盤」，友達、群創（3481）推測合理股價各僅14.5與12.2元，引動面板股下挫。

事實上，面板報價4月下旬重挫時，摩根士丹利就已經表達對後市憂心。大摩目前著眼電視品牌廠考量地緣政治風險、通膨壓力、高漲的物流成本，對終端需求看法變得保守，因而降低對面板採購量，電視面板第二季已被砍單5～10％，研判電視面板第二季單位售價續降，加上PC品牌下修全年出貨目標，不利IT面板市況。

摩根士丹利進一步剖析，電視面板報價反彈遙遙無期，原先期待的3、4月不僅盼不到反彈，4月面板價格平均跌幅還擴大到6％，遠遜於市場估計的小跌1～2％，估計整體電視面板價格第二季將下跌中個位數幅度；IT面板價格第二季跌幅更可能放大到14～16％左右，比第一季的下跌8～9％來得慘烈。綜上所述，面板雙虎第二季營業利益率可能降至損益兩平點，不如市場估計的5～6％。

放眼第三季，產業能見度並不清晰，大摩預料，就算電視面板價格見到反彈，恐怕仍難敵IT面板的跌價幅度拖累，換言之，毛利率不見得有多大成長空間。