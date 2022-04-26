太陽能光電系統大多架設在屋頂，但高處作業潛藏工安危機，高雄市勞工局今年1至3月已經到53個場所進行專案督檢，其中已經裁處停工12件、開罰51萬元，顯示仍有不少業者便宜行事。

太陽光電系統的架設施工作業，因在高處架設作業，潛藏許多工安危機，高雄市勞工局今年特別規劃實施校園太陽光電架設作業安全專案督檢，今年1至3月共實施53場次，共計12件裁處停工、罰鍰51萬元，顯示仍有不少業者便宜行事，忽略作業風險的情形。

勞檢處實施督檢時發現缺失以未依規定設置防墜設施最多，像是施工規劃階段，要如何安全實施架設與維運作業，應於事前進行風險評估及採取防災對策，而設計規劃屋頂永久性上下設備、護欄、安全通道、安全母索、防踏穿格柵等及編列細項安全衛生經費，並落實承攬管理、教育訓練與作業前、中、後階段的自動檢查，以確保太陽光電工作者作業安全。

勞檢處郭清吉處長說，現場缺失以「未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備」、「未設置能使勞工安全上下之設備」、「未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具」等3項有立即發生墜落危險情事最常見。因此25日召集業者舉辦安全宣導講習，共有53位相關作業廠商代表參加，透過探討屋頂作業安全、墜落防護規劃、事故案例分析及防災對策等議題，以提升業界工作安全意識。

勞工局強調，一旦發現違規情事，該停工就停工、該開罰就開罰，絕不寬貸，但對於願意改善安全設施的業者，勞工局也會提供輔導，協助雇主完善作業環境。