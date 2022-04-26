國民黨立法院黨團副書記長鄭正鈐（左起）、總召曾銘宗及立委吳怡玎等26日召開「超前部署 豈能猶豫 營所稅、綜所稅申報延至六月底！」記者會，指出由於本土疫情嚴峻，呼籲政府比照去年，將營所稅、綜所稅申報延至六月底。（劉宗龍攝）

疫情升溫 國民黨籲報稅延至六月底

國內疫情升溫，5月又是報稅季。國民黨立院黨團今開「超前部署 豈能猶豫 營所稅、綜所稅申報延至六月底」記者會，國民黨主張，為避免疫情擴散，減少民眾負擔，苦民所苦、共同抗疫，營利事業所得稅、個人綜合所得稅申報期限延6月底，民眾快篩試劑也應由公費提供。

國民黨團總召曾銘宗表質疑3＋4政策的配套，第一、藥品在哪裡，必須備妥足夠藥品。第二、疫苗在哪裡？尤其是小學生的疫苗在哪裡？必須準備充分的疫苗。第三、快篩試劑主張比照美國及英國公費提供。

曾銘宗也指出，未來可能稅捐稽徵機關稽徵人力及納稅義務人都可能大量染疫的情況下，原本規定必須5月底完成申報，國民黨團堅持並建議財政部，綜所稅、營所稅應比照去年及前年的標準，申報期間延後一個月至6月底。

黨團副書記長鄭正鈐指出，未來五月會是疫情高峰期，確診人數只會多不會少，可能高達上萬人，此時申報綜所稅及營所稅對基層公務員及民眾都會是負擔。另外，6月時也要討論電價是否漲價，呼籲電價也應同時凍漲。

黨團副書記長洪孟楷指出，今年疫情比去年更廣、更全面、更多人受到影響。納稅是人民的義務，但政府是否能行行好？緩一點讓民眾有更多的餘力來繳納。

黨團副書記長吳怡玎表示，3＋4政策真的跳太快了，我們快篩劑有麼多嗎？快篩劑現在到底有多少？獨居者快篩劑如何領取？發放快篩劑的SOP到底出來了沒有？民眾為了公眾利益在家居隔，難道還要他們自己花錢買快篩劑嗎？政府已經用公帑徵收快篩劑，快篩試劑必須用公費發放給民眾。