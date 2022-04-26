本土確診突破六千！今+6295 新北增2076例創單日新高

本土疫情今天破6千，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增6295例本土個案，與前一天（25日）5108例確診相比，暴增了2成3，呈指數型成長，而6295例個案中分別為3,104例無症狀感染、3191例有症狀；以及新增44例境外移入個案，中症個案新增4人，無新增死亡與重症。各縣市中，新北首度突破2千大關，一口氣新增2076人，台北、桃園也都破千人確診。

各縣市確診分布狀況，新北新增2076例、台北市1302例、桃園1159例、基隆409例、台中263例、花連212例、高雄182例、台南90例等，有22縣市都有個案。

本土今新增6295例確診，北北桃3縣市都破千例。(指揮中心提供)

指揮中心表示，今日新增之6,295例本土病例，為3,066例男性、3,229例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月1日至4月25日，其中包含3,104例為無症狀感染。個案分佈為新北市(2,076例)、臺北市(1,302例)、桃園市(1,159例)、基隆市(409例)、臺中市(263例)、花蓮縣(212例)、高雄市(182例)、宜蘭縣(126例)、新竹縣(99例)、臺南市(90例)、彰化縣(85例)、屏東縣(71例)、新竹市(63例)、臺東縣(38例)、苗栗縣(30例)、嘉義縣(28例)、雲林縣(27例)、南投縣(17例)、金門縣(9例)、嘉義市(5例)、澎湖縣(3例)及連江縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

境外移入部分，指揮中心說明今日新增個案44例，22例為航班落地採檢陽性，分別是19例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自泰國(3例)及新加坡(1例)移入，另40例調查中。入境日介於今年4月10日至4月25日。