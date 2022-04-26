大陸面對各地疫情發散之下的封控，由於先前多地的人員限制進出讓今年春耕面臨一定困難，但面臨春耕關鍵期，近日大陸各地也紛紛提出因應，要確保穩定大陸糧倉。例如哈爾濱市就發布祭出多條措施，要保證所有作物播種在豐產期；上海金山衛鎮近期也加速下發農業生產臨時通行證與農業機械臨時通行證讓農民能確實下田。

根據中國新聞周刊引述多個玉米種植農戶說，按照往年經驗在3月下旬就開始準備春耕，今年則受疫情管控影響，人員和車輛流動都受到限制，一直到進入4月才有所緩和。這也意味今年的備耕時間縮短了。

此外，大陸央也發表評論文章，強調糧食安全是戰略問題。糧食生產年年要抓緊，面積、產量不能掉下來，供給、市場不能出問題，「一年之計在於春」，要繼續抓好今春農業生產，抓實抓細春耕備耕，為全年糧食豐收打下堅實基礎，為經濟社會穩定發展提供堅強支撐。

該評論文章更指出，要從各地農村實際和春耕需要出發，分級分類，切忌簡單粗暴，嚴禁打著疫情防控的旗號，把農民限制起來，確保農民到地，並全力維護好物資流通秩序，暢通運輸通道，嚴禁擅自設卡攔截、隨意斷路封村，確保化肥、農藥、種子等農資到田。