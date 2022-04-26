受惠台積電設廠，高雄房價持續攀升，連舊公寓也漲翻天。根據內政部實價登錄揭露，楠梓區屋齡43年的公寓4樓住宅，屋主持有7個月，帳面獲利達300萬元。專家分析，去年底開始引爆台積電熱潮，特別是鄰近楠梓中油煉油廠舊址，生活交通綜合機能性佳的商圈，包括德民、右昌、後勁、楠梓車站等商圈，新屋供給少，老屋搶手，出現不少賣方翻倍賣。

根據內政部實價登錄揭露，位於高雄楠梓區加宏路上1戶屋齡43年的公寓4樓住宅，屋主去年7月，以每坪8萬元，僅花190萬元入手，今年2月每坪價增10.3萬元，單坪飆升至18.3萬元，以總價490萬元轉手成交，僅持有短短7個月時間，帳面狂賺300萬元。

事實上，從台積電宣布進駐楠梓設廠，楠梓區從去年底至今，從老公寓、中古透天、大樓，已有不少屋主轉手獲利。如位於新昌街巷弄裡的34年公寓，屋主持有9年，原以每坪6.2萬元，總價360萬元入手，去年11月，單價翻倍賣，以每坪15.1萬元，總價880萬元出售，帳面獲利520萬元；加昌路上也有一戶屋齡24年中古大樓，屋主同樣以每坪個位數6.9萬元入手，持有9年後，去年11月以逼近2字頭單價成交，每坪價差達11.5萬元，轉手獲利也有395萬元。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，以加宏路43年公寓來看，公寓類產品獲利300萬元實為可觀，推估應有加上裝潢等費用成本讓物件更為增值。早期加工區周邊多為15~20年以上中古華廈公寓及透天的舊聚落，除了自住客群，就業租屋需求也很旺盛。不過區域缺乏新案，房價拉抬亦有限，晉升為台積電主要房市受惠區後，利多加持下，這些中古老屋身價翻漲，屋主也趁「好市」獲利出場。

馮紹清指出，在台積電設廠利多曝光前，早期高雄中古大樓、公寓普遍轉手獲利約落在50~100萬元左右，透天則有1~2百萬元左右，視物件地段、樓層、屋況等條件有所差異，然而，從去年底開始引爆台積電熱潮，特別是鄰近楠梓中油煉油廠舊址，生活交通綜合機能性佳的商圈，包括德民、右昌、後勁、楠梓車站等商圈，新屋供給少，老屋便搶手，賣價好、去化快，買方恐慌買不到，也怕未來價更高，因此出現不少賣方翻倍賣，買方翻倍買的情況，價差幅度大，不論短期或長期持有，都讓屋主轉手獲利可觀。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，轉手獲利主要因入手成本、出售時行情，以及物件本身條件。觀察這幾筆交易，多為屋主長期持有的中古住宅，除了近年的建設利多，包括營建工料、土地成本增加，都讓房地產漲聲四起。而近10年來，高雄平均房價已從每坪12.4萬元上漲至19.9萬元，漲幅達6成，不斷上升的房價，也讓基期較低的中古屋價差漲幅更為明顯。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)