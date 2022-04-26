華視新聞台接連出包，在接連跑馬「共軍導彈襲台」、「大屯山爆發」等錯誤快訊後，又把行政院長蘇貞昌職銜誤寫成「總統」，民進黨立委林宜瑾今（26日）再度於臉書談及華視問題，她表示，一個組織要好，並不是只靠少數幾個人認真就夠了。記者們認真製播好新聞，但若幕後團隊處事散漫，那努力做好的新聞也會毀在這些細節裡。

華視頻頻出包，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙請辭，兩人25日皆赴立法院進行專題報告並備質詢。林宜瑾昨怒批華視「令人無言」、「爛到不可思議」，今（26日）透過臉書表示，其實並不是真的要「痛批」，而是對於這些小錯誤感到無奈，很希望華視能痛定思痛趕快修正。

林宜瑾表示，過去幾年來，華視力拼轉型，在新聞台加入許多有意義的國際新聞。以往為人詬病的車禍新聞、雞毛蒜皮小事，在華視幾乎都看不到。大家只要轉開華視新聞，一定可以感受到他們認真製播新聞的樣子。

林宜瑾強調，一個組織要好，並不是只靠少數幾個人認真就夠了；記者們認真製播好新聞，但若幕後團隊處事散漫，連負責監控畫面的人眼睛都沒有盯著螢幕，那努力做好的新聞也會毀在這些細節裡。華視優質口碑真的很不希望因為這些小錯誤毀掉，也期待大家一起關心，做好新聞不容易，所有媒體人都辛苦了！