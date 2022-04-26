本土疫情嚴峻，民進黨立委黃世杰的隨行助理傳出確診，黃今（26日）透過臉書表示，自己與助理的PCR篩檢結果皆已出爐，助理為陽性、自己為陰性，由於是密切接觸者，目前已在居家隔離中。解隔時間將依防疫規定辦理。
黃世杰表示，其餘團隊同仁自行快篩皆為陰性，4區服務處也在昨日進行清消，以確保鄉親安全。居隔期間團隊的服務不會喊卡。如有任何問題，歡迎聯繫服務處、國會辦公室或私訊粉專。此外，感謝各位好朋友關心，身體無恙，工作也與同仁遠端進行中。呼籲鄉親們多加保重，一起配合防疫措施，期待逐步回歸正常生活的那天。
本土疫情嚴峻，民進黨立委黃世杰的隨行助理傳出確診，黃今（26日）透過臉書表示，自己與助理的PCR篩檢結果皆已出爐，助理為陽性、自己為陰性，由於是密切接觸者，目前已在居家隔離中。解隔時間將依防疫規定辦理。
黃世杰表示，其餘團隊同仁自行快篩皆為陰性，4區服務處也在昨日進行清消，以確保鄉親安全。居隔期間團隊的服務不會喊卡。如有任何問題，歡迎聯繫服務處、國會辦公室或私訊粉專。此外，感謝各位好朋友關心，身體無恙，工作也與同仁遠端進行中。呼籲鄉親們多加保重，一起配合防疫措施，期待逐步回歸正常生活的那天。
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