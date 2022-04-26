台中市長盧秀燕說，台中市有兩位具外交官背景副市長，還有陣容堅強的國際事務委員會，相信可以打造台中成為世界一流的國際化城市。（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

主持會議的台中市長副市長令狐達榮強調，即使在疫情期間，台中市仍藉由科技網路，完成許多國際交流活動。（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

前台中市長胡志強，曾任行政院新聞局長、駐美國大使、外交部長，在市長任內為台中市的國際化打下深厚基礎，本屆獲遴選為台中市國際事務委員會委員。任期2年，為無給職。（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市國際事務委員會25日開會，以視訊、實體併行辦理，出席委員陣容吸睛，包括前市長胡志強、媒體人陳文茜都在列，出席會議的台中市長盧秀燕強調，台中市有兩位具外交背景的副市長，加上來自各領域委員的智慧與經驗，相信可共同打造台中市，成為世界一流的國際化城市。

會議由副市長令狐榮達主持，胡志強、盧秀燕等多人均親自出席，陳文茜則以視訊參加，眾人就城市外交、教育文化、永續城市等多項國際合作議題深入討論，盼在疫情期間以更多元方式推動國際交流。

盧市長表示，前市長胡志強曾任行政院新聞局長、駐美國大使、外交部長，在市長任內為台中的國際化，打下深厚基礎；陳文茜女士主持《文茜的世界周報》，深入淺出帶領觀眾掌握世界脈動，數度敲響金鐘獎，兩人豐厚的資歷可望協助台中擘畫未來國際化願景。感謝委員們在疫情期間，持續提供許多寶貴具體的意見。台中市是6都唯一擁有2位具有外交背景的副市長，相信大家同心協力，必能大力推展城市外交及國際交流。

令狐榮達指出，加強抗疫的同時，台中市並未停下國際交流的腳步，藉由網路持續推動各項國際交流合作，包括與美國關島視訊簽署姊妹市協定、獲選加入歐盟發起的「國際城市夥伴計畫（ICP）」、首度舉辦「聯合國第66屆非政府組織論壇」（NGO CSW66）線上平行會議等。

台中市國際事務委員會於2011年1月成立，每屆委員任期2年，現為第六屆，委員共33人，皆為無給職，由府內相關局處首長兼任，並遴聘外交、經貿、文化等領域的學者專家或社會人士擔任，每半年開會討論台中的城市外交與相關國際政策。包括前陸委會主委夏立言、前國防部副部長張良任、世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長施郭鳳珠、太平洋崇光百貨董事長黃晴雯、前駐德國及駐希臘大使陳華玉等都是委員。