教育部所修訂的《特教法》草案，強調促進融合教育，主張讓特教生融入普通班課程。但教團認為，對此教育部採取的作法是加強辦理普通班教師參加特教知能研習，不僅根本無助特教生的融合教育，更是一種閉門造車、背道而馳的修法，難保障特教生完整的學習權益。

全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）今日舉行記者會，並公布普教教師對《特教法》修法問卷調查等相關結果。該問卷自3月15日至3月28日間進行調查，共4559人次普教老師及5316人次特教老師填答。

全教總理事長侯俊良表示，攸關特教生權益的《特教法》修法，是10年一度的教育法規大修正，教育部雖對此舉行4場公聽會，卻未改善與調整草案的重大爭議。

全教總副秘書長張旭政分析調查結果，並提到普通班中有特教生時，87.1％老師認為會造成困擾或挑戰，90.9％老師需要特教教師或助理員適時協助，85.6％需要酌減班級人數，58.4％需要特教生專用輔具或教材，56.8％需要特教知能研習，36.7％需要經費支援。

針對教育部修法《特教法》草案，只有加強辦理普通班教師參加特教知能研習，張旭政提到，有85.4％教師認為不足，甚至有47.2％教師認為研習對教學沒有幫助，97.5％教師主張應有普教老師或非特教學者參與修法對話。

張旭政認為，不少特教學者的觀點是，特教生到普通班上課後，就是普通班老師的責任，老師如果教不好，就會被批評是專業之能不足，因此要求老師去進修。

張旭政提到，《特教法》草案明定中央主管機關委託「具特殊教育相關專業之團體或大專院校長期從事整體性、系統性之特殊教育研究」，這項法規看起來很像是教育部在發包工程。