YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）擅長搞笑討論時事，親民風格累積大批粉絲，與老婆和一對兒子家庭生活幸福令人稱羨；時常在網路上拍攝多種風格的短片，近日他拍攝「兒媳婦」票選，在路上找尋當媽媽的女性，從10個YouTuber中選出一位兒媳婦人選，沒想到冠軍讓人跌破眼鏡。

影片中蔡阿嘎列出YouTuber界的10位女神：白癡公主、金針菇、好味小姐、蕾菈、奎丁、泱泱、二伯、愛麗莎莎、千千、滴妹等人，問路人們「你願意選哪一位YouTuber當媳婦？」，蔡阿嘎提到總共在三重、板橋地區找到20位媽媽們接受訪問，多數媽媽都不太認識YouTuber，但都可以接受這個職業的兒媳婦。

蔡阿嘎的老婆二伯被民眾誇讚長得很賢慧，有一種親切感，而受到網路宅男歡迎的蕾拉和奎丁，因為性感的外型不受到媽媽們的青睞，讓人意外的是形象陽光知性的滴妹收到的票數不多，滴妹是阿滴的妹妹，兩人給外界英文很好，兄妹都是高學歷的形象，再加上近年來開創副業經營得還不錯，有錢又有知識，應該是婆婆們喜歡的類型，沒想到慘遭滑鐵盧。

（來源／蔡阿嘎）

其中泱泱和二伯並列第三，二伯多年來在蔡阿嘎身邊，性情比較溫柔、好相處，多數時間都在當一個好媽媽，加上五官偏鈍感，看起來很有親和力，而泱泱是網路節目《木曜4超玩》主持人之一，也有開設自己的YouTub頻道。第二名是護理師出身的千千，千千以大胃王吃播出名，在超市裡也常常看見她代言的雞肉，沒想到卻敗給愛莉莎莎，有網友分析愛莉莎莎長得是婆婆會喜歡那種乖乖的女生，蔡阿嘎也說這些女生都是很好的女生。