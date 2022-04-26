疫苗打滿三劑的朋友照過來！長榮鳳凰酒店（礁溪）自即日起到五月底推出小黃卡專屬優惠，只要出示疫苗接種紀錄，打滿三劑者即可立享房價現折1,000元；餐飲也有好康優惠，包括桂冠自助餐廳原價七折優惠、煙波亭火鍋用餐即贈夏日微醺系調酒一杯；岩盤浴一日遊方案亦可享8折優惠。你打疫苗我打折，一起積極防疫，維持常態正向生活。

礁溪長榮鳳凰酒店「小黃卡」住房優惠，活動日期自即日起至5/31日，凡出示本人打滿二劑疫苗的黃卡，即享房價折抵500元。凡出示本人打滿三劑疫苗的黃卡，即享房價折抵1,000元。每房出示一張疫苗注射黃卡即可，每房限折抵一次，最高折抵1,000元。本優惠僅適用勇闖鳳凰宇宙專案，限以官網訂房及電話訂房，4/30及5/1連續假期不適用。

餐飲優惠即日起至5/31日止，內容包括1、桂冠自助餐廳：凡出示本人打滿三劑之小黃卡，用餐即享原價7折優惠。（成人原價1,180元+10％、兒童700元+10％）。2、煙波亭：凡出示本人打滿三劑之小黃卡，用餐即贈夏日微醺系調酒1杯（定價160元+10％）。4/30、5/1、5/2連續假期不適用。

岩盤浴平日一日遊優惠即日起至5/31日止，1、凡出示本人打滿三劑疫苗的黃卡，即享岩盤浴一日遊8折優惠。「岩盤浴+桂冠自助餐」8折優惠價1,560元（原價1,950元）。「岩盤浴+煙波亭火鍋」8折優惠價1,480元（原價1,850元）。2、凡出示本人打滿二劑疫苗的黃卡，即享岩盤浴一日遊9折優惠。「岩盤浴+桂冠自助餐」9折優惠價1,755元（原價1,950元）。「岩盤浴+煙波亭火鍋」9折優惠價1,665元（原價1,850元）。專案限平日使用。

礁溪長榮鳳凰酒店表示，以上住宿優惠、餐飲優惠、岩盤浴一日遊專案，不可與其他優惠同時使用。店保有活動變更與中止之最終權利。

礁溪長榮鳳凰酒店提醒，配合政府防疫政策，貴賓入館請務必配戴口罩、落實實聯制，並執行手部消毒與體溫量測，體溫超過37.5度者謝絕入館。進入館內各餐廳與休閒設施時，須再次掃描簡訊實聯制。長榮鳳凰表示，全館每日定時清消，並針對貴賓易接觸的裝置加強消毒。員工每日體溫量測、配戴防疫護具，每周執行快篩檢驗及健康管理造冊。