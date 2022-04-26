搶母親節商機，必勝客再度「不務正業」做起蛋糕啦！鑑於去年首度推出「巴斯克熔岩起司蛋糕」，上市不到半年更創下狂賣3.5萬顆的紀錄！今年必勝客這次再推期間限定「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」全新版本，讓馥郁茶香與香濃起司相互融合。溫熱起司濃郁的滑順口感搭配解膩的「唐寧TWININGS皇家伯爵茶」。除了暖心甜點，必勝客同步推出香辣副食「韓式甘烹唐揚雞」，以及全新包裝限量上市的「冰藏起司塔禮盒」。必勝客提醒，母親節與媽媽幸福共享必勝客最Hot的豐盛大餐，必須提前訂購以免向隅。

必勝客精心研發的巴斯克熔岩起司蛋糕，有別於於一般冷藏的巴斯克蛋糕，熱熱吃的熔岩起司內餡既美味又吸睛！全新期間限定的「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香口味」，內餡特別加入「唐寧TWININGS皇家伯爵茶」，粹煉超過三百年的茶匠工藝，是皇室御用的頂級名茶，馥郁伯爵茶香與溫熱起司搭配起來顯得柔嫩溫順，吃得到豐富層次的風味。

現在起到必勝客，不只可以買到比薩、義大利麵、BBQ烤雞等聚餐必吃美味，就連母親節、父親節、生日必備的蛋糕，都可以在必勝客一次買齊，輕輕鬆鬆就能享受美味大餐。即日起至8/31日，凡訂購必勝客餐點，加點原價939元的「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」（8吋），即可享六四折超值優惠價599元，數量有限，售完為止！此外，經典原味「巴斯克熔岩起司蛋糕」（8吋）也同步供應中，原價888元，加點優惠價只要549元。不論歡慶母親節、節慶或朋友聚餐，現在就到必勝客一起為歡聚加點優惠、加點Hot。

必勝客全新「韓式甘烹唐揚雞」即日起全台限量發售，外酥鮮嫩的去骨雞腿肉先烤成酥香金黃，再淋上使用新鮮洋蔥、大蒜、金塔椒等多種香辛料及韓國直輸SING SONG辣椒醬調製成的特製辣醬，大口咬下感受正宗韓式風味與鮮嫩肉汁，辣中帶有鮮甜的豐富層次。「韓式甘烹唐揚雞」每份199元，全台限時限量販售只到6/27，不用飛出國，在必勝客就能輕鬆吃到韓式好滋味。

除了巴斯克熔岩起司蛋糕之外，必勝客的冰藏起司塔也是人氣超高的必吃甜點！以香酥塔皮搭配來自法國與紐西蘭高級乳酪起司，經烘烤後再以-30°C急速冷凍，緊緊鎖住鎖住起司乳酪餡最香甜的瞬間，一咬下就迸發冰涼香濃滑順內餡，外酥內綿的浪漫。「冰藏起司塔母親節禮盒」6入裝，標榜包裝精美用心，適合溫馨小家庭或派對聚餐，訂購必勝客餐點還可享加購優惠價299元。