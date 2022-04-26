洪男在2020年底向櫃姐友人郭女夫妻，詐稱與市府關係密切，以每坪2萬8千元超低價標到中市黃金地段的單元二土地，可用成本價分賣百坪，並幫忙蓋房，兩夫妻心動不已共匯款298萬元。洪男僅交付土地權狀影本，騙稱蓋房需要正本，經郭的丈夫黃男向地政事務所查證，才發現受騙，檢方偵結，將洪依詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，26歲洪男曾有司法黃牛等前科，在2020年底認識在百貨公司當櫃姐的郭女，並進一步認識她丈夫黃男。洪男向黃男詐稱，他家裡從事建築業，背景、資力雄厚，與台中市政府及多家建商關係良好，在市府標售龍富段等黃金地段土地時，以每坪2萬8千元標得，願意分割其中100坪以成本價賣給兩夫妻，並協助蓋房。

龍富段土地位於中市第二單元重劃區，當時土地單價已在60萬元至百萬元左右，黃男及郭女信以為真，在去年3月19日起先後匯款70萬元、100萬元，洪男在去年5月3日佯稱有地價稅、土地增值稅、所得稅及契稅等費用，要求黃男負擔一半，黃不疑有他再付稅賦18萬元及土地款100萬元，共匯款298萬元。

洪男心思縝密，還提供室內設計圖給兩夫妻，佯稱他準備興建房子，並偽造1份土地所有權狀，僅交給黃男影本，騙稱土地已過戶，但因蓋房需要權狀正本，等建照申請通過後，再一併交付。

黃男為確認土地是否過戶，到中興地政事務所查詢，才發現受騙，付款近300萬元，竟只拿到1張假權狀，怒而報案。

洪男到案，坦承偽造土地所有權狀，認識郭女7、8個月；認識黃男2、3個月，但辯稱是黃男、郭女跟他套好，要向黃男的父母親騙錢，郭女要求他配合使用假權狀，由她向公公索取土地價金後，再全部匯到他帳戶。