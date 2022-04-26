白冰冰（左）與李千那相識20年，情同母女。（陳孝志提供）

白冰冰唱片打敗多首抖音熱曲。（北京YuGe唱片提供）

24日是媽祖娘娘聖誕千秋，福添福基金會透過陽帆邀請白冰冰為媽祖娘娘祝壽擔任表演嘉賓，與20年來情同母女的李千那同台演出，李千那一上台就親密的喊白冰冰「阿母～阿母」，讓白冰冰相當幸福。開心的事不只一件，白冰冰大陸經紀人陳孝志向本報透露，「冰冰姐去年發行的唱片在內地登上排行榜，深受福州、廈門的粉絲喜愛。」

陳孝志表示白冰冰去年所發行的唱片，不只在大陸登上音樂排行榜，還贏過多首抖音熱曲，「冰姐聽到後還好奇問『我的歌不是都台語嗎？』」陳孝志透露白冰冰在福州、廈門擁有許多死忠粉絲，加上近年很多人都在抖音上翻唱台語歌曲，也讓許多年輕一輩有機會認識白冰冰。白冰冰在得知消息後，相當感謝媽祖娘娘，並祈願「有人傳說三年一大疫，疫情都近三年了，祈求媽祖娘娘保佑，趕快讓疫情結束，還給大家自由與健康。」

白冰冰與李千那在媽祖娘娘聖誕千秋活動上碰面，2人彷彿母女般的好感情，引發陽帆的好奇心，瞪大眼睛問道：「妳們兩位什麼時候結的緣？什麼時候變成母女了？」白冰冰透露，其實演藝圈就是有這麼多暖心的藝術家，「一位是眾所週知的費玉清，在我心靈最痛的時候，每天到家裡來用他的方式猛講黃色笑話給我聽，我在感激之餘也啼笑皆非。」

另一位一直陪在身邊的就是李千那，白冰冰說：「在那個最難過的時期，她用她的方式不斷一聲一句『阿母～阿母』來溫暖我的心」，貼心的李千那不斷安慰白冰冰：「您放心，妹妹不在了，還有我們，親愛的阿母您要保重！我們都在您身邊！」經過20多年，李千那仍不時對白冰冰噓寒問暖，這次更是一聽到白冰冰的邀請，就馬上向劇組請假，從苗栗趕往參加活動。