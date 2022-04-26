隨著全球暖化現象加劇，各界對零碳排的呼聲越來越高，促使「碳權」討論甚囂塵上。看好碳交易趨勢，中國信託ESG碳商機多重資產基金現正熱烈募集中，提供投資人透過股債多元資產組合，降低波動、分散風險，搶得「減碳」投資先機。

根據統計，2019年起至今年3月，碳權價格上漲192%，然同一期間的MSCI世界指數漲幅僅60%。中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎指出，根據《Carbon Pricing 2021》報告統計，全球碳市場在2020年已達到530億美元，同年雖全球遭疫情衝擊，但整體碳市場不受影響，持續向上成長80億美元，然其中，瑞典、瑞士及列支敦世登是全球碳價最高的國家，瑞典每噸碳價高達137美元，瑞士則為101美元，列支敦士登也為101美元。

張正鼎說，「碳排降低越多，越能掌握未來商機，這場綠色風暴勢必帶來前所未有的契機。」去年聯合國氣候變遷大會上決議，建立全球統一的碳市場，對未來的「零碳排」市場，邁進一個全新里程碑。

張正鼎認為，「碳」早已成為企業財報會議上的熱門關鍵字，其中碳權交易重要性不言可喻，不論是綠建築、降低廢塑膠、廢紙再利用、自帶環保容器等從生活做起的「碳降低」，或是透過出售碳交易系統給予排放額度的「碳交易」都是無可限量的碳商機。

中國信託ESG碳商機多重資產基金透過ESG篩選機制、碳商機投資市場兩大條件，排除ESG風險過高、具爭議產業，像是色情、賭場、博弈、軍火等外，包括了未具有碳數據或碳政策揭露之企業，聚焦受惠於減碳商機並帶來潛在成長之企業，成分股納入全球最大水泥建材生產商-豪瑞（Holcim），預期在碳定價趨勢下，高碳排產業未來將受惠於碳權與碳稅制度。