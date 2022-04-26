台股今天開高反彈，早盤一度漲逾百點，最高來到16729.47點，但10時左右電子股氣勢轉弱，航運股走低翻黑，金融股撐盤，加權指數拉回平盤附近，尾盤敲進234億元大單拉抬，終場上漲23.89點，收在16644.79點。

今天電子股跌0.03%，金融股漲1.1%，航運股跌1.44%，鋼鐵股跌1.74%。

權王台積電開高走低，收在546元，下跌0.18%；鴻海收在101元，上漲0.5%；聯發科跌0.48%，以833元作收。（編輯：郭無患）1110426