國民黨近期至5月底展開全台市議員初選，但國民黨最讓支持者失望的就是不團結，不但被民眾黨猛挖牆腳，近期也有初選落敗參選人揚言不惜脫黨參選，加上國民黨初選採取全民調方式，地方傳聞「民進黨將灌票給最好打、最弱的對象」，10名志同道合的雙北及台中議員擬參選人於是共同發表「不脫黨參選宣言」，展現國民黨團結對外的決心。

國民黨文傳會副主委黃子哲參選士林北投選區，初選民調日前出爐卻輸給新人林杏兒，黃認為民調充滿瑕疵，「比九天玄女還要玄」；土樹三鶯議員擬參選人簡皇譽也不滿黨中央的青年加權方式，對長期深耕地方的黨內人士不公平，2人均不排除脫黨參選可能性，讓國民黨初選就爆內鬨。

台北市松山信義區的市議員擬參選人詹為元發起「不脫黨參選宣言」行動，台北市中山大同區擬參選人柳采葳、台北市大安文山區擬參選人楊植斗、原台北市內湖南港區擬參選人張煥霖、新店大文山選區擬參選人蔡畹鎣、三重蘆洲區擬參選人吳訓孝、新莊區擬參選人戴湘儀、土樹三鶯區擬參選人呂家愷、瑞平雙貢區擬參選人蕭敬嚴、台中市南屯區擬參選人許育璿響應連署。

10人發表的不脫黨宣言指出，鑑於今年選舉其他整黨「挖牆腳」、「摻沙子」傳聞不斷，黨內卻有同志脫黨或跳黨參選，激烈選區擬參選人甚至放話「參選到底」；因此他們一同連署宣言，承諾今年選舉絕不脫黨或跳黨參選，以端正選風、堅守國民黨核心價值、團結國民黨勝選力量，拒絕一切投機與分裂行為。

吳訓孝說，「會發表這則宣言，一來是力挺青年世代一起並肩作戰的好朋友們，加上我們本來就是參加國民黨的初選，當然就是要遵守遊戲規則，不能輸不起就退黨或脫黨。」

蔡畹鎣表示，這次大文山地區黨內初選競爭激烈，但她認為是良性競爭，希望 靠自己的力量努力為地方付出外，也希望能代表國民黨的新氣象，讓大家看到國民黨正在改變，重要的是，不論初選結果為何，她都不會脫黨參選，「因為我們是一個團隊，我們都站在同一邊」。

因黨內初選同額的緣故，呂家愷雖不需參加初選，但仍簽署了這份宣言，他說，想與大家一同表達對國民黨、所有夥伴的認同！面對大選、未來擔任公職的責任，他絕不會有一絲鬆懈。