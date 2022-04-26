<搖擺馬 Rocking Horse>即將從4月25日起，陸續在高雄的十全國小、彌陀國小、右昌國中等學校巡迴展出，透過30隻大小各具特色的搖擺馬在戶外的場地呈現，增添校園藝術色彩與療癒感；搖擺馬設置展出時間，不只可以提供學生或民眾近距離拍照打卡互動，更是希望藉由互動，讓參與者也是這戶外地景藝術的一份子，呈現出更多彩豐富的校園藝術景象。

這30隻的搖擺馬是由藝術家蔡坤霖所創作，他表示此次搖擺馬作品以小時候的搖搖馬為起始發想，創作出帶有童趣與力量的作品；在繽紛彩色基座上，以不同角度固定的白色搖擺馬，即使無人乘坐也能感受到馬兒歡樂律動的動態感，呈現出輕鬆活潑的氛圍，並引發尋回每個人心中最純粹可愛的童心。此作品在開放式的空間展出，更是希望能擁有撫慰療癒疫情期間苦悶心情的正能量。

主辦單位荃澄藝術工作室表示，歡迎大家透過乘坐、拍照、觸摸來感受此次藝術品的創作能量。但由於藝術品較脆弱，拍照時可以輕靠，成人請勿攀爬登坐，限重30公斤以下孩童若要坐在搖擺馬身上拍照，請務必留意安全，並且共同愛護藝術品，一起讓更多民眾可以欣賞與互動，預計於5月15日三校巡迴展後開放企業或機關認養繼續移到適當空間場域展出。(記者 賴奕熏報導)